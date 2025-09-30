Минобороны Норвегии не знает происхождение дронов, замеченных в небе страны

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что власти не располагают подтвержденными данными о происхождении дронов, замеченных в небе страны. По его словам, речь идёт о разведывательных аппаратах, при этом ударных беспилотников в Норвегии нет.

За последние дни в стране зафиксировано несколько подобных эпизодов. В ночь на 29 сентября был закрыт аэропорт Бардуфосс, до этого беспилотники замечали у авиабазы в Эрланде, а аэропорт Осло временно приостанавливал работу из-за светящихся объектов в воздухе. Помимо этого, 24 сентября в Осло задержали семейную пару из Сингапура, запускавшую дроны у замка, им грозит депортация.

Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границы

В минувший четверг генсек альянса Марк Рютте заявил, что разделяет позицию президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать «российские самолеты», если те окажутся над территориями стран блока. Его заявление прозвучало после серии инцидентов, в которых Москву бездоказательно обвиняли в нарушениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия в случае попыток сбивать ее объекты в национальном воздушном пространстве будет действовать как суверенное государство, передает «Радиоточка НСН».

