Хет-трик Мбаппе принес «Реалу» победу 5:0 над «Кайратом» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» разгромил «Кайрат» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате и завершилась со счетом 5:0 в пользу испанского клуба.

Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик на 25-й минуте с пенальти, а также на 52-й и 74-й минутах. Еще два мяча забили Эдуарду Камавинга и Браим Диас.

Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата»

Для Мбаппе этот матч стал продолжением результативной серии — в сентябре он отличался в каждом поединке за клуб и сборную, всего забив 12 голов.

«Кайрат», впервые участвующий в групповом этапе Лиги чемпионов, ранее проиграл «Селтику» (1:4). Следующую игру казахстанский клуб проведет дома против кипрского «Пафоса» 21 октября, а «Реал» 22 октября примет туринский «Ювентус», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алихан Сариев
