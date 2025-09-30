Хет-трик Мбаппе принес «Реалу» победу 5:0 над «Кайратом» в Лиге чемпионов
Мадридский «Реал» разгромил «Кайрат» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате и завершилась со счетом 5:0 в пользу испанского клуба.
Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик на 25-й минуте с пенальти, а также на 52-й и 74-й минутах. Еще два мяча забили Эдуарду Камавинга и Браим Диас.
Для Мбаппе этот матч стал продолжением результативной серии — в сентябре он отличался в каждом поединке за клуб и сборную, всего забив 12 голов.
«Кайрат», впервые участвующий в групповом этапе Лиги чемпионов, ранее проиграл «Селтику» (1:4). Следующую игру казахстанский клуб проведет дома против кипрского «Пафоса» 21 октября, а «Реал» 22 октября примет туринский «Ювентус», передает «Радиоточка НСН».
