Хет-трик Мбаппе принес «Реалу» победу 5:0 над «Кайратом» в Лиге чемпионов

Для Мбаппе этот матч стал продолжением результативной серии — в сентябре он отличался в каждом поединке за клуб и сборную, всего забив 12 голов.

«Кайрат», впервые участвующий в групповом этапе Лиги чемпионов, ранее проиграл «Селтику» (1:4). Следующую игру казахстанский клуб проведет дома против кипрского «Пафоса» 21 октября, а «Реал» 22 октября примет туринский «Ювентус», передает «Радиоточка НСН».

