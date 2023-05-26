Как отметил Медведев, невозможно не учитывать сложившиеся в стране условия. Вместе с тем политик подчеркнул, что не считает необходимым «прибивать к кресту» людей с другими взглядами.

«Но в сложные для страны времена, если ты приличный человек, ты должен жить в стране и следовать условиям, в которых ты живешь», — цитирует РИА Новости зампреда СБ.

Ранее Медведев допустил, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, напоминает RT. По словам политика, необходимо уничтожить природу «нацистской» власти в Киеве, пишет «Свободная пресса».

