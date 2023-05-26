Медведев рассказал, что следует делать «приличному человеку» в России
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о том, что следует делать россиянам в сложное для страны время. Политик поделился мнением в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.
Как отметил Медведев, невозможно не учитывать сложившиеся в стране условия. Вместе с тем политик подчеркнул, что не считает необходимым «прибивать к кресту» людей с другими взглядами.
«Но в сложные для страны времена, если ты приличный человек, ты должен жить в стране и следовать условиям, в которых ты живешь», — цитирует РИА Новости зампреда СБ.
Ранее Медведев допустил, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, напоминает RT. По словам политика, необходимо уничтожить природу «нацистской» власти в Киеве, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru