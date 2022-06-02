Медведев: шансов на разрешение конфликта на Украине становится все меньше
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы на перспективу политического урегулирования ситуации на Украине ухудшаются. Об этом он сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.
Медведев уточнил, что в начале переговоров Украина проявляла желание договориться по ключевым моментам, но в какой-то момент Киев сам приостановил эти переговоры.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС России ударят на порожние в случае атаки с украинской стороны.
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