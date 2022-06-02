Совбез РФ разрабатывает меры для смягчения внешних санкций

Согласно заявлению, работа направлена на недопущение критического развития событий в стране.

В СБ также отметили, что на данный момент ведомство продолжает формирование и совершенствование системы стратегического планирования.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

