Совбез РФ разрабатывает меры для смягчения внешних санкций

Совет безопасности России активно занимается разработкой мер по минимизации социально-политических последствий санкций Запада. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза

Согласно заявлению, работа направлена на недопущение критического развития событий в стране.

В СБ также отметили, что на данный момент ведомство продолжает формирование и совершенствование системы стратегического планирования.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСовбез РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры