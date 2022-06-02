Совбез РФ разрабатывает меры для смягчения внешних санкций
Совет безопасности России активно занимается разработкой мер по минимизации социально-политических последствий санкций Запада. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.
Согласно заявлению, работа направлена на недопущение критического развития событий в стране.
В СБ также отметили, что на данный момент ведомство продолжает формирование и совершенствование системы стратегического планирования.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru