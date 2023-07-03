Медведев призвал Европу к запрету нацистского украинского режима
Украинский режим необходимо аннигилировать и запретить законодательно в цивилизованной Европе, сообщил «Российской газете» бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, режим является нацистским, должен быть запрещен как фашистская политика и выброшен, словно «протухший кусок сала на свалку мировой истории». Как отметил политик, никто не может ответить, что придет на смену киевскому курсу и что останется от бывшей советской республики.
Ранее Медведев назвал Украину «землёй Санникова» из-за требований Киева для переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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