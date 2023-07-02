Медведев назвал Украину «землёй Санникова» из-за требований Киева для переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Украину «землёй Санникова» после требований Киева выйти на границы 1991 года, чтобы начать мирные переговоры. Об этом он написал в своем Telegram-канале, 2 июля, в воскресенье.

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Политик также напомнил, что границы Украины с Крымом и современными ДНР и ЛНР - это границы современной России и когда-то Российской империи, а не «мифической Украины».

«Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», - заявил Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов начать переговоры с Москвой только после выхода ВСУ на границы 1991 года. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы государства.

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Фото: РИА Новости
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