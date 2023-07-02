Медведев назвал Украину «землёй Санникова» из-за требований Киева для переговоров

Политик также напомнил, что границы Украины с Крымом и современными ДНР и ЛНР - это границы современной России и когда-то Российской империи, а не «мифической Украины».

«Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», - заявил Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов начать переговоры с Москвой только после выхода ВСУ на границы 1991 года. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы государства.