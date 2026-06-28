Медведев: Разрыв с РФ грозит гражданам Армении тяжелыми последствиями
Разрыв десятилетиями выстраиваемых связей Армении с Россией непременно повлечёт для граждан республики тяжёлые последствия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, Запад не рассматривает Армению как самостоятельного партнёра, а видит в ней лишь инструмент антироссийской политики, стремясь при этом вывести с её политической арены все силы, ориентированные на союз с Россией.
«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны Евросоюза абсолютно не интересуют», - отметил Медведев.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о намерении республики вступить в Европейский союз. В апреле президент Армении Ваагн Хачатурян его подписал. Спикер парламента Ален Симонян подчеркнул, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС и намерен параллельно развивать сотрудничество с обоими объединениями. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, напротив, заявил, что невозможно одновременно оставаться в Европейском союзе и ЕАЭС, и призвал власти Армении чётко определиться, с кем они хотят сотрудничать. В начале недели официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан ждут решения Армении по членству в ЕАЭС или ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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