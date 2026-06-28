Сальдо: ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов в Херсонской области
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по автобусному парку в Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.
По информации Сальдо, в результате атаки уничтожены несколько единиц гражданского транспорта, включая 14 школьных автобусов.
Сальдо добавил, что эта атака не имеет никакого отношения к боевым действиям. Глава области подчеркнул, что такие удары сознательно направлены на то, чтобы сделать жизнь мирных жителей тяжелее, а также обвинил украинских военных в том, что они воюют не против противников, а против мирных людей и детей. Сальдо также выразил возмущение в адрес лидеров стран - членов НАТО, продолжающих оказывать поддержку Киеву, и заявил, что виновные в таких преступлениях рано или поздно будут привлечены к ответственности.
Ранее ВСУ нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из белорусской Гомельской области. Юные спортсмены направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, еще восемь пассажиров, шестеро из которых - дети, получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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