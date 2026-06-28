СМИ: Съёмки фильма «Рапунцель» стартовали в Испании
Съёмки фильма «Рапунцель» с живыми актёрами стартовали в Испании. Об этом сообщает The Hollywood Handle.
Это ремейк мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», вышедшего в 2010 году. Лента рассказывает о разбойнике Флинне, который в поисках лёгкой жизни оказывается в плену у Рапунцель - молодой девушки запертой в высокой башне и способной управлять своими длинными волосами.
В главных ролях снимутся Тиган Крофт («Титаны»), Майло Манхейм («День благодарения»), Кэтрин Хан («Это всё Агата»), Диего Луна («Андор») и другие актёры. Режиссёром картины выступает Майкл Грейси - автор хита «Величайший шоумен» с Хью Джекманом. Дата выхода фильма пока не объявлена.
Главные роли в предстоящем ремейке сыграют Тиган Крофт («Титаны»), Майло Манхейм («День благодарения»), Кэтрин Хан («Это всё Агата»), Диего Луна («Андор») и другие актёры. Режиссёром выступит Майкл Грейси - автор фильма «Величайший шоумен» с Хью Джекманом. Дата выхода картины пока неизвестна.
Ранее студия «МЕМ» объявила, что работает над полнометражной адаптацией культового советского мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пёс», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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