Овчинский: Департамент градостроительной политики примет граждан по вопросам реновации
В Москве 30 июня на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией реновации состоятся тематические приемы граждан с участием представителей Департамента градостроительной политики Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что специалисты объясняют правовые механизмы программы и предусмотренные для жителей гарантии.
Отмечается, что граждане смогут получить личную консультацию специалистов на площадке штаба, расположенного по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону +7 (495) 548-20-80.
«Одной из наших ключевых задач остается поддержка жителей на всех этапах реновации. Участники могут узнать, как определяется выбор стартовых площадок для строительства новых домов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Общественный штаб создали в 2017 году по инициативе Общественной палаты Москвы. С того момента специалисты рассмотрели уже примерно 260 тысяч обращений граждан.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что программа реновации помогает формировать гармоничную безбарьерную среду.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Овчинский: Департамент градостроительной политики примет граждан по вопросам реновации
- Медведев: Разрыв с РФ грозит гражданам Армении тяжелыми последствиями
- Беглов: Около 65 тысяч человек приняли участие в «Алых парусах» в Санкт-Петербурге
- Сальдо: ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов в Херсонской области
- Экс-научрука ИНИОН РАН заочно приговорили к семи годам колонии
- Ущерб базе США в Бахрейне от ударов ИРИ оценили в $400 млн
- МО: Силы ПВО сбили 590 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб
- СМИ: ВСУ экстренно перебрасывают пограничников в Черниговскую область
- МО: ВС РФ освободили Писанцы и Новоселовку
- СМИ: В Астрахани еще 10 человек госпитализировали с отравлением после гастронома