Овчинский: Департамент градостроительной политики примет граждан по вопросам реновации

В Москве 30 июня на площадке Общественного штаба по контролю за реализацией реновации состоятся тематические приемы граждан с участием представителей Департамента градостроительной политики Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что специалисты объясняют правовые механизмы программы и предусмотренные для жителей гарантии.

Отмечается, что граждане смогут получить личную консультацию специалистов на площадке штаба, расположенного по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону +7 (495) 548-20-80.

«Одной из наших ключевых задач остается поддержка жителей на всех этапах реновации. Участники могут узнать, как определяется выбор стартовых площадок для строительства новых домов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Общественный штаб создали в 2017 году по инициативе Общественной палаты Москвы. С того момента специалисты рассмотрели уже примерно 260 тысяч обращений граждан.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что программа реновации помогает формировать гармоничную безбарьерную среду.

