Ущерб базе США в Бахрейне от ударов ИРИ оценили в $400 млн

Речь идет об ориентировочной стоимости восстановительного строительства на базе. При этом, по данным издания, оценка в $400 млн охватывает лишь стоимость возведения новых аналогичных объектов вместо разрушенных, не включая расходов на разбор завалов, усиление конструкций и другие необходимые при восстановлении работы.

28 июня Военно-морские и военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали ракетами и беспилотниками военные объекты США в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары Вашингтона. До этого американские военные нанесли удары в районе Ормузского пролива по связанным с Ираном объектам. В Центральном командовании ВС США подтвердили военную операцию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в интервью НСН предположил, что в случае эскалации ИРИ не ограничится уничтожением баз США на Ближнем Востоке, а ударит еще и по критической инфраструктуре на территории стран, поддерживающих США.