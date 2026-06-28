Ущерб базе США в Бахрейне от ударов ИРИ оценили в $400 млн
Нанесенный военно-морской базе США в Бахрейне ущерб в результате удара Ирана оценивается примерно в $400 млн, сообщает газета «The Wall Street Journal».
Речь идет об ориентировочной стоимости восстановительного строительства на базе. При этом, по данным издания, оценка в $400 млн охватывает лишь стоимость возведения новых аналогичных объектов вместо разрушенных, не включая расходов на разбор завалов, усиление конструкций и другие необходимые при восстановлении работы.
28 июня Военно-морские и военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали ракетами и беспилотниками военные объекты США в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары Вашингтона. До этого американские военные нанесли удары в районе Ормузского пролива по связанным с Ираном объектам. В Центральном командовании ВС США подтвердили военную операцию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в интервью НСН предположил, что в случае эскалации ИРИ не ограничится уничтожением баз США на Ближнем Востоке, а ударит еще и по критической инфраструктуре на территории стран, поддерживающих США.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ущерб базе США в Бахрейне от ударов ИРИ оценили в $400 млн
- МО: Силы ПВО сбили 590 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб
- СМИ: ВСУ экстренно перебрасывают пограничников в Черниговскую область
- МО: ВС РФ освободили Писанцы и Новоселовку
- СМИ: В Астрахани еще 10 человек госпитализировали с отравлением после гастронома
- Пытавшегося устроить теракт в Крыму экстремиста-полковника ГУР ликвидировали
- В Белгородской области при детонации БПЛА ВСУ пострадал младенец
- СМИ: Блогеру Портнягину списали около 1 млрд рублей долга по налогам
- На выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновили движение транспорта
- В Краснодарском крае при атаке БПЛА ВСУ погиб человек