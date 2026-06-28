Беглов: Около 65 тысяч человек приняли участие в «Алых парусах» в Санкт-Петербурге
Около 65 тысяч человек приняли участие в традиционном празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в ночь на 28 июня. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.
По информации Беглова в мероприятии приняли участие порядка 65 тысяч человек из 36 российских регионов, а также гости из Мариуполя, Кубы, Китая и других стран.
В начале на Дворцовой площади прошёл концерт, на котором выступили Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Юлия Пересильд, группа МАNДРАГОРА и другие артисты.
Кульминацией мероприятия стал традиционный проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
История праздника «Алые паруса» началась в июне 1968 года, однако в 1979-м традиция его проведения прервалась. Возродили знаменитый фестиваль лишь спустя годы - в июне 2005-го.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в Санкт-Петербурге ужесточат контроль за крышами перед «Алыми парусами».
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