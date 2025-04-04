Президент Армении подписал закон о начале вступления республики в Евросоюз

«Президент... подписал принятый Национальным собранием закон», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Документ «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе» был принят парламентом Армении в марте 2025 года, за него проголосовали 64 парламентария, против высказались семеро.

Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил «Радиоточке НСН», что закон о намерении Армении вступить в Евросоюз будет, скорее всего, использоваться политиками для внутренних процессов на будущих выборах.