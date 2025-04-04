Президент Армении подписал закон о начале вступления республики в Евросоюз
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении республики вступить в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба армянского лидера.
«Президент... подписал принятый Национальным собранием закон», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.
Документ «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе» был принят парламентом Армении в марте 2025 года, за него проголосовали 64 парламентария, против высказались семеро.
Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил «Радиоточке НСН», что закон о намерении Армении вступить в Евросоюз будет, скорее всего, использоваться политиками для внутренних процессов на будущих выборах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Канады призвала установить для РФ «дедлайн» по принятию перемирия
- Реактивный снаряд повредил мост в Брянской области
- Слуцкий призвал ввести ответственность мигрантов за преступления их детей
- Певица Чичерина назвала участников «Би-2» ушлыми и мелочными
- Водителей-аллергиков предостерегли от пользования автомобилем весной
- «VK Видео» в марте обогнал YouTube по популярности
- Иноагентами признаны кинокритик Барабаш, блогер Губанов, музыкант Толстой
- Трамп назвал ошибкой ответные пошлины Китая
- Пошлины Дональда Трампа ударят по индустрии моды в США
- СМИ: При аварии путеукладчика в Новой Москве погиб рабочий, трое пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru