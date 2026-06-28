В России утвердят ГОСТ на проектирование городов с учетом изменения климата
Российское правительство утвердит нацстандарт для проектирования инфраструктуры городов, устойчивой к климатическим изменениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Реализацией задачи займутся Росстандарт и другие профильные ведомства. Работа должна быть завершена до конца четвертого квартала 2028 года. К этому же сроку планируется принять ряд других нормативов, которые коснутся местных мер климатической адаптации, управления рисками для уязвимых секторов экономики, а также механизмов вовлечения граждан в решение этих задач.
Все перечисленные меры войдут в национальный план по адаптации к изменению климата.
С 1 марта 2026 года в России вступил в силу новый ГОСТ по отделке в новостройках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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