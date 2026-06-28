В России утвердят ГОСТ на проектирование городов с учетом изменения климата

Реализацией задачи займутся Росстандарт и другие профильные ведомства. Работа должна быть завершена до конца четвертого квартала 2028 года. К этому же сроку планируется принять ряд других нормативов, которые коснутся местных мер климатической адаптации, управления рисками для уязвимых секторов экономики, а также механизмов вовлечения граждан в решение этих задач.

Все перечисленные меры войдут в национальный план по адаптации к изменению климата.

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу новый ГОСТ по отделке в новостройках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».