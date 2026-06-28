Экс-научрука ИНИОН РАН заочно приговорили к семи годам колонии
Гагаринский суд Москвы заочно приговорил бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) Юрия Пивоварова (признан Минюстом иноагентом) к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 750 тысяч рублей.
Суд признал его виновным в фиктивном трудоустройстве сотрудников и присвоении выделенных институту средств на выполнение работ подрядчиками, что нанесло ущерб в особо крупном размере.
По совокупности преступлений ему назначено лишение свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 750 тысяч рублей и запрет занимать должности на государственной службе сроком на три года.
С 1998 по 2015 год Пивоваров занимал пост директора ИНИОН РАН, а 27 апреля 2015 года перешел на должность научного руководителя. В 2022 году академик уехал из страны. В мае 2025 года Минюст внес Пивоварова в реестр иностранных агентов.
Ранее Мосгорсуд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман (также признана иноагентом) к 8 годам заключения за реабилитацию нацизма и публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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