Экс-научрука ИНИОН РАН заочно приговорили к семи годам колонии

Суд признал его виновным в фиктивном трудоустройстве сотрудников и присвоении выделенных институту средств на выполнение работ подрядчиками, что нанесло ущерб в особо крупном размере.

По совокупности преступлений ему назначено лишение свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 750 тысяч рублей и запрет занимать должности на государственной службе сроком на три года.

С 1998 по 2015 год Пивоваров занимал пост директора ИНИОН РАН, а 27 апреля 2015 года перешел на должность научного руководителя. В 2022 году академик уехал из страны. В мае 2025 года Минюст внес Пивоварова в реестр иностранных агентов.

Ранее Мосгорсуд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман (также признана иноагентом) к 8 годам заключения за реабилитацию нацизма и публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».