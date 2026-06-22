Захарова: Россия и другие страны ЕАЭС ждут решения Армении по Евросоюзу
Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан ждут решения Армении по членству в ЕАЭС или ЕС. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Москва и партнёры желают, чтобы Ереван определился как можно скорее.
Она напомнила, что в Совместном заявлении лидеров четырёх стран ЕАЭС была подчёркнута необходимость проведения в Армении соответствующего общенационального референдума по вопросу членства республики в надгосударственных международных организациях.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что судьбу членства страны в ЕАЭС или ЕС решит народ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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