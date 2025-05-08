Медведев заявил, что сам ведет свои страницы в соцсетях

По словам Медведева, поручить кому-либо другому создание таких материалов было бы невозможно. Он отметил, что в случае попытки делегировать это задание сотрудники, вероятно, отказались бы, сославшись на неподходящий характер контента.

В ответ на вопрос участников встречи политик с улыбкой добавил, что подобные высказывания — его «эксклюзив», передает «Радиоточка НСН».

