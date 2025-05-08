Медведев заявил, что сам ведет свои страницы в соцсетях

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что лично пишет публикации в своих социальных сетях.

Об этом он заявил на встрече с писателями и поэтами, работающими над произведениями о событиях, связанных со спецоперацией.

Медведев призвал антироссийски настроенных писателей уехать из страны

По словам Медведева, поручить кому-либо другому создание таких материалов было бы невозможно. Он отметил, что в случае попытки делегировать это задание сотрудники, вероятно, отказались бы, сославшись на неподходящий характер контента.

В ответ на вопрос участников встречи политик с улыбкой добавил, что подобные высказывания — его «эксклюзив», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:СоцсетиДмитрий Медведев

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