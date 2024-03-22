Медведев пригрозил ответом официальным лицам Украины за теракт в «Крокус Сити Холле»
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
Политик пригрозил, что если террористы окажутся «киевского режима», то будут уничтожены не только они, но и, в том числе, официальные лица Украины.
«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, сообщили ранее в ЦОС ФСБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru