Медведев пригрозил ликвидировать «киевскую нацистскую группировку»
Россия после саммита НАТО в Вильнюсе продолжит спецоперацию на Украине с прежними целями, написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что неожиданностью итоги саммита не стали. Он предупредил, что военная помощь Запада Украине приближает третью мировую войну.
Медведев заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине и не станет менять цели.
«Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)», - написал зампред Совбеза.
Члены НАТО 11 июля согласовали декларацию по вопросу членства Украины. Альянс пообещал Киеву прием по ускоренной процедуре при условии согласия всех членов блока и выполнения необходимых процедур, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru