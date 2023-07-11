ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области

Украинские войска вечером во вторник обстреляли город Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные оперативные службы.

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Отмечается, что атака произошла в 17:15. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде в сторону Васильевки.

Белый дом 7 июля объявил о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Против такого шага выступили 19 членов Конгресса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу допустил применение кассетных снарядов против украинской армии. По его словам, у российской армии есть вся номенклатура подобных вооружений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
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