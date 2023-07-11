ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области

Отмечается, что атака произошла в 17:15. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде в сторону Васильевки.

Белый дом 7 июля объявил о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Против такого шага выступили 19 членов Конгресса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу допустил применение кассетных снарядов против украинской армии. По его словам, у российской армии есть вся номенклатура подобных вооружений, передает «Радиоточка НСН».

