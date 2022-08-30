Кремль пообещал ответить в случае запрета шенгенских виз для россиян

Представитель Кремля отметил, что в Европе есть разные точки зрения на вопрос о запрете выдачи виз для россиян.

«Мы знаем, что существуют разные точки зрения среди европейцев на этот счет. Но будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьезные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших граждан», - подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, обсуждение возможности ввести подобные ограничения для россиян вызвано «граничащей с безумием иррациональностью». Песков пообещал, что в случае введения запрета РФ примет ответные меры, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам страны.

