Боррель: ЕС не поддержит полный запрет на выдачу виз для россиян

«Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие. Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения виз некоторыми россиянами», — подчеркнул Боррель.

Дипломат отметил, что он сам не поддерживает прекращение выдачи виз всем россиянам. Боррель призвал европейские власти быть более избирательными в этом вопросе, пишет RT.

Ранее ряд европейских стран выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для граждан РФ. В частности, такую идею озвучили в Чехии, Эстонии и странах Прибалтики. ЕС примет решение по этому вопросу после саммита глав МИД стран сообщества, отмечает Ura.ru.

