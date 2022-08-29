Боррель: ЕС не поддержит полный запрет на выдачу виз для россиян
Страны Евросоюза вряд ли единогласно поддержат идею о полном запрете выдачи виз гражданам России, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом глава евродипломатии заявил в эфире австрийского телеканала ORF TV.
«Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие. Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения виз некоторыми россиянами», — подчеркнул Боррель.
Дипломат отметил, что он сам не поддерживает прекращение выдачи виз всем россиянам. Боррель призвал европейские власти быть более избирательными в этом вопросе, пишет RT.
Ранее ряд европейских стран выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для граждан РФ. В частности, такую идею озвучили в Чехии, Эстонии и странах Прибалтики. ЕС примет решение по этому вопросу после саммита глав МИД стран сообщества, отмечает Ura.ru.
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