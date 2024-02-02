Медведев пригрозил уничтожить военных НАТО в случае их появления на Украине

Медведев предупредил об ответной реакции Москвы на размещение военнослужащих стран НАТО на Украине или предоставление ВСУ своих аэродромов.

«Они, безусловно, станут законной целью для наших вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги», - подчеркнул политик.

Германия, Нидерланды и Польша 31 января заключили договор об организации военного коридора для передвижения техники и войск. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что это необходимо для более быстрого перемещения подразделений, передает «Радиоточка НСН».

