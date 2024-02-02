Медведев пригрозил уничтожить военных НАТО в случае их появления на Украине

Расквартированные на Украине военнослужащие из стран Североатлантического альянса станут законной целью для Вооруженных сил России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Медведев предупредил об ответной реакции Москвы на размещение военнослужащих стран НАТО на Украине или предоставление ВСУ своих аэродромов.

«Они, безусловно, станут законной целью для наших вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги», - подчеркнул политик.

Германия, Нидерланды и Польша 31 января заключили договор об организации военного коридора для передвижения техники и войск. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что это необходимо для более быстрого перемещения подразделений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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