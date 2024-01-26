Захарова: В России не существует планов по нападению на страны НАТО

Она указала, что в маневрах примет участие 90-тысячная группировка сил из 31 страны альянса, а также Швеции.

«Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации и повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы», - отметила Захарова.

Дипломат также добавила, у России нет «планов нападения на страны НАТО».

Ранее в Литве заявили, что вероятность войны с Россией в ближайшие два года крайне низкая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».