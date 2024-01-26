Захарова: В России не существует планов по нападению на страны НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО провести учения Steadfast Defender 2024 вблизи российских границ носят провокационный характер, сообщает ТАСС.
Она указала, что в маневрах примет участие 90-тысячная группировка сил из 31 страны альянса, а также Швеции.
«Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации и повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы», - отметила Захарова.
Дипломат также добавила, у России нет «планов нападения на страны НАТО».
Ранее в Литве заявили, что вероятность войны с Россией в ближайшие два года крайне низкая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru