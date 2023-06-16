Медведев пригрозил перманентным конфликтом при стремлении Украины в НАТО

По мнению Медведева, России «не нужна Украина в НАТО», по крайней мере, до тех пор, «пока хотя бы огрызок этого государства в сохраняется в нынешнем виде». Зампред Совбеза считает, что в этом случае «конфликт будет перманентным».

Он добавил в своем телеграм-канале, что «новый политический режим на Украине» не будет стремиться стать членом НАТО.

Накануне во время выступления на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области Медведев также указал на слова Столтенберга о необходимости «дать устойчивый сигнал» о приёме Украины в альянс «после завершения военных действий». Зампред Совбеза на это ответил: «Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны».

