Медведев пригрозил перманентным конфликтом при стремлении Украины в НАТО
Для Украины, которая стремится в НАТО, ее конфликт с Россией станет перманентным, утверждает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, отметив, что двери в военный блок остаются открытыми.
По мнению Медведева, России «не нужна Украина в НАТО», по крайней мере, до тех пор, «пока хотя бы огрызок этого государства в сохраняется в нынешнем виде». Зампред Совбеза считает, что в этом случае «конфликт будет перманентным».
Он добавил в своем телеграм-канале, что «новый политический режим на Украине» не будет стремиться стать членом НАТО.
Накануне во время выступления на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области Медведев также указал на слова Столтенберга о необходимости «дать устойчивый сигнал» о приёме Украины в альянс «после завершения военных действий». Зампред Совбеза на это ответил: «Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru