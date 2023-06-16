Медведев пригрозил перманентным конфликтом при стремлении Украины в НАТО

Для Украины, которая стремится в НАТО, ее конфликт с Россией станет перманентным, утверждает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, отметив, что двери в военный блок остаются открытыми.

Медведев: Россия нанесет превентивный удар, если Украина получит ядерное оружие

По мнению Медведева, России «не нужна Украина в НАТО», по крайней мере, до тех пор, «пока хотя бы огрызок этого государства в сохраняется в нынешнем виде». Зампред Совбеза считает, что в этом случае «конфликт будет перманентным».

Он добавил в своем телеграм-канале, что «новый политический режим на Украине» не будет стремиться стать членом НАТО.

Накануне во время выступления на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области Медведев также указал на слова Столтенберга о необходимости «дать устойчивый сигнал» о приёме Украины в альянс «после завершения военных действий». Зампред Совбеза на это ответил: «Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:НАТОУкраинаДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры