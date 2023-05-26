Медведев: Россия нанесет превентивный удар, если Украина получит ядерное оружие

Если Киев получит от Запада ядерное оружие, России придется нанести превентивный удар, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев журналистам во время поездки во Вьетнам.

Он не уточнил, куда именно в таком случае прилетит ракета с ядерным зарядом, но отметил, что западные страны не осознают возможность такого развития событий в случае эскалации.