Медведев: Россия нанесет превентивный удар, если Украина получит ядерное оружие

Если Киев получит от Запада ядерное оружие, России придется нанести превентивный удар, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев журналистам во время поездки во Вьетнам.

Он не уточнил, куда именно в таком случае прилетит ракета с ядерным зарядом, но отметил, что западные страны не осознают возможность такого развития событий в случае эскалации.

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Накануне стало известно, что Россия оснастила белорусскую армию ракетным комплексом «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400, переоборудовала самолеты Су-25 для возможности применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил «Радиоточке НСН», что размещение Россией нестратегического ядерного оружия в Белоруссии нацелено на сдерживание комбинированной агрессии Украины и НАТО против РФ и РБ, поскольку есть подозрения о размещении американских ядерных боезарядов в Прибалтике.

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ФОТО: РИА Новости
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