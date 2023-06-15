Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спокойствия пока не предвидится, сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области он указал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости «дать устойчивый сигнал» о приёме Украины в альянс «после завершения военных действий».

«Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны», - заключил зампред Совбеза.

