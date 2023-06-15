Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в НАТО
15 июня 202318:50
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спокойствия пока не предвидится, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области он указал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости «дать устойчивый сигнал» о приёме Украины в альянс «после завершения военных действий».
«Что тут можно сказать. Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны», - заключил зампред Совбеза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков опроверг планы по национализации активов Запада по низким ценам
- Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в НАТО
- Глава СПЧ Фадеев: Если россияне выступят за смертную казнь, я промолчу
- В Москве мужчина залез на конструкции Крымского моста
- Иммунолог Болибок рассказал о новом вирусе, который передается от клещей
- Рогов заявил о фактическом прекращении существования Каховского водохранилища
- Песков рассказал о будущем выступлении Путина на ПМЭФ
- Ребенок умер после отравления в нижегородском детском лагере
- Подоляк заявил, что план Украины включает убийство максимального числа россиян
- Песков: Подоляк в силу должности вряд ли может знать, началось ли контрнаступление
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru