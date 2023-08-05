«Неслучайный удар». Киев отчитывается перед спонсорами атаками на гражданские объекты РФ

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале утром в субботу, 5 августа, заявил, что атака украинского дрона на российский танкер «Сиг» не была случайной, и назвал ее террористической. Такой вывод журналист сделал из видео с беспилотника.

На съемках видно, как украинское устройство два раза разворачивается, корректируя курс, и целенаправленно движется в сторону российского судна.



«Судя по видео с вражеского морского дрона, удар по гражданскому танкеру был не случайным. Киев целенаправленно атаковал его. Сейчас Украина может сколько угодно называть Sig вспомогательным судном ВМФ России. Но по факту - это террористическая атака на гражданский корабль, который просто стоял на якоре», – отмечает журналист.