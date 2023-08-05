«Неслучайный удар». Киев отчитывается перед спонсорами атаками на гражданские объекты РФ
Украина атаковала гражданское судно, чтобы отчитаться перед западными спонсорами. Это можно считать террористической атакой, считает военко Александр Коц.
Танкер «Сиг» в Керченском проливе получил повреждение в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, судно атаковал морской дрон. Танкер петербургской компании «Транспетрочарт» с 11 членами экипажа получил пробоину в 23:20 4 августа.
Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале утром в субботу, 5 августа, заявил, что атака украинского дрона на российский танкер «Сиг» не была случайной, и назвал ее террористической. Такой вывод журналист сделал из видео с беспилотника.
На съемках видно, как украинское устройство два раза разворачивается, корректируя курс, и целенаправленно движется в сторону российского судна.
«Судя по видео с вражеского морского дрона, удар по гражданскому танкеру был не случайным. Киев целенаправленно атаковал его. Сейчас Украина может сколько угодно называть Sig вспомогательным судном ВМФ России. Но по факту - это террористическая атака на гражданский корабль, который просто стоял на якоре», – отмечает журналист.
По его мнению, подобные съемки помогают Киеву отчитаться перед западными спонсорами. Подобными методами пользовались чеченские террористы, напомнил военкор.
«Никакого отношения к боевым действиям на Украине он не имел. Так террористы в Чечне снимали подрывы нашей бронетехники для отчета перед своими спонсорами и кураторами», – заявил Александр Коц.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что пециальные службы должны контролировать безопасность государства и её жителей. Так он прокомментировал ситуацию с систематическими проникновением на территорию России украинских БПЛА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru