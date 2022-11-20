Медведев «предельно ясно» ответил Киеву на планы вернуть Крым

Экс-президент РФ решил ответить «на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно», сравнив действия Киева с тараканьими бегами за куском пищи перед хозяином инсектария.

«Поэтому хочу им напомнить непреложные факты:

1. Киев – столица Древней Руси.

2. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи.

3. Киев – республиканская столица в составе СССР.

И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски.

Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать…», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Ранее признать Крым российским для прекращения боевых действий предлагали многие западные политики, эксперты и миллиардеры. В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», провести «повторное голосование» в Донбассе «под наблюдением ООН» и обеспечить гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

