Медведев «предельно ясно» ответил Киеву на планы вернуть Крым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Киев – это русский город в ответ на планы Украины вернуть Крым в состав Украины.
Экс-президент РФ решил ответить «на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно», сравнив действия Киева с тараканьими бегами за куском пищи перед хозяином инсектария.
«Поэтому хочу им напомнить непреложные факты:
1. Киев – столица Древней Руси.
2. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи.
3. Киев – республиканская столица в составе СССР.
И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски.
Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать…», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.
Ранее признать Крым российским для прекращения боевых действий предлагали многие западные политики, эксперты и миллиардеры. В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», провести «повторное голосование» в Донбассе «под наблюдением ООН» и обеспечить гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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