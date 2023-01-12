Медведев: Поставки танков не помогут Украине

Украине не помогут поставки танков Leopard и модернизированных Т-72, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего президента России, зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

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«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами», — написал политик в Telegram.

Он отметил, что поставленные Киеву бронированные машины скоро станут «ржавым металлоломом», а новое оружие не «спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Варшава передаст Киеву роту танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаТанкиДмитрий Медведев
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