Медведев: Поставки танков не помогут Украине
Украине не помогут поставки танков Leopard и модернизированных Т-72, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего президента России, зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами», — написал политик в Telegram.
Он отметил, что поставленные Киеву бронированные машины скоро станут «ржавым металлоломом», а новое оружие не «спасет распадающуюся на части искусственную страну».
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Варшава передаст Киеву роту танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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