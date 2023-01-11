Экс-советник Пентагона: США боятся передавать танки Украине
США и Германия боятся отдавать ВСУ танки Abrams и Leopard 2, которые российская армия может захватить в боях. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена», - отметил он.
Ранее правительство Великобритания подтвердило намерение предоставить Украине танки, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.
Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Варшава передаст Киеву роту танков Leopard, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru