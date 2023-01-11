Экс-советник Пентагона: США боятся передавать танки Украине

США и Германия боятся отдавать ВСУ танки Abrams и Leopard 2, которые российская армия может захватить в боях. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена», - отметил он.