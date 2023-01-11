Президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Варшава передаст Киеву роту танков Leopard.
О решении польских властей он рассказал в ходе совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, которую транслировало «Польское телевидение».
«Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине"... Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции», - уточнил Дуда.
Ранее председатель комитета бундестага (парламента Германии) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала начать обучение украинских солдат управлению танками Leopard 2 производства ФРГ, пишут «Известия»
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