Президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в рамках поддержки международной коалиции Варшава передаст Киеву роту танков Leopard.

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О решении польских властей он рассказал в ходе совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, которую транслировало «Польское телевидение».

«Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине"... Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции», - уточнил Дуда.

Ранее председатель комитета бундестага (парламента Германии) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала начать обучение украинских солдат управлению танками Leopard 2 производства ФРГ, пишут «Известия»


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСпецоперацияВооружениеУкраинаПольша
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