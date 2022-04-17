Медведев пообещал костры из шин в городах Европы из-за кризиса

Медведев упрекнул фон дер Ляйен в том, что она выражает не идеи «про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России».

«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно», - подчеркнул Медведев.

Он также предупредил Европу о том, что «на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою».

«Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что западные санкции все больше расшатывают экономику России. По мнению европейского политика, дефолт в РФ – это лишь вопрос времени. Об этом глава ЕК зявила в интервью газете BILD am Sonntag.

