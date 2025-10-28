Армия России полностью зачистила микрорайон Троянда в Красноармейске

Вооруженные силы России продвигаются в Красноармейске Донецкой Народной Республики и зачистили от ВСУ один из микрорайонов. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных украинских формирований в городской застройке населенного пункта. Силы РФ действуют к югу от железной дороги и в районе железнодорожного вокзала.

«Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда», - заявили в министерстве.

Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал НСН, что полное окружение ВСУ в районе Красноармейска и Купянска пока не обеспечено, речь идет об оперативном окружении.

