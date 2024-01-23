Медведев ответил на заявление Госдепа о возвращении Аляски
Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что РФ не получит назад Аляску, проданную в XIX веке.
Медведев в социальной сети X ответил шуткой, указав, что «война неизбежна».
«Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — написал Медведев, добавив смеющийся эмодзи.
Ранее представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Соединенные Штаты не будут возвращать Аляску России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru