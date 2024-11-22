Зеленский лишил госнаград патриарха Кирилла и Медведчука
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о лишении ряда бывших украинских чиновников и политиков госнаград. Также в этот перечень попал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соответствующая информация размещена на портале президента Украины.
Так, экс-народный депутат Украины Виктор Медведчук лишился звания «Заслуженный юрист Украины», ордена князя Ярослава Мудрого V степени и ордена «За заслуги» I-III степеней. Звания «Заслуженный деятель науки и техники» и ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней лишен бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник. Кроме того, указом лишен звания «Заслуженный экономист Украины», ордена князя Ярослава Мудрого V степени и ордена «За заслуги» I-III степеней экс-глава украинского правительства Николай Азаров.
Также орденов «За заслуги» III степени лишились бывший народный депутат Андрей Деркач и бывший Генпрокурор Украины Виктор Пшонка. В свою очередь предстоятель РПЦ патриарх Кирилл был лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.
Ранее МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Борисов заявил, что орбиту МКС приходится корректировать 16-20 раз в год
- Песков: Россия примет контрмеры в ответ на санкции против Газпромбанка
- «Роскосмос»: Прототип ядерного буксира «Зевс» появится в 2030 году
- Лукашенко пообещал отключить интернет в случае новых беспорядков в Белоруссии
- Зеленский своим указом лишил Киркорова и Крутого звания Народный артист Украины
- Пьяный водитель эвакуатора гонял по встречной в Москве
- В РАН призвали расширить предложение для замедления инфляции
- Психолог Шойгу рассказала, как помочь человеку пережить новость о потере близкого
- АТОР: Цены на отдых «все включено» в Турцию на Новый год стартуют от 175 тысяч рублей
- «АвтоВАЗ» опроверг подорожание своей продукции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru