Зеленский лишил госнаград патриарха Кирилла и Медведчука

Так, экс-народный депутат Украины Виктор Медведчук лишился звания «Заслуженный юрист Украины», ордена князя Ярослава Мудрого V степени и ордена «За заслуги» I-III степеней. Звания «Заслуженный деятель науки и техники» и ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней лишен бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник. Кроме того, указом лишен звания «Заслуженный экономист Украины», ордена князя Ярослава Мудрого V степени и ордена «За заслуги» I-III степеней экс-глава украинского правительства Николай Азаров.

Также орденов «За заслуги» III степени лишились бывший народный депутат Андрей Деркач и бывший Генпрокурор Украины Виктор Пшонка. В свою очередь предстоятель РПЦ патриарх Кирилл был лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Ранее МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

