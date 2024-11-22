Mercedes Брежнева выставили на аукцион за 28 млн рублей

Автомобиль Mercedes 450 SLC, подаренный генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в 1973 году, выставили на аукцион за 28 млн рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

Отмечается, что в 1973 году Брежнев посетил ФРГ с официальном визитом, во время поездки был подписан договор между двумя странами о развитии экономического, промышленного, технического сотрудничества.

«Брежневу были преподнесены подарки, в числе которых позже был доставлен Mercedes 450 SLC в особенной комплектации», – указано в сообщении.

Позже политик передал авто сыну своего лучшего друга Игорю Щелокову. Mercedes хранился в семье с 1980 года. В «Литфонде» назвали машину раритетно-исторической ценностью XX века.

Ранее на аукцион Phillips выставили полотно Энди Уорхола «Небоскребы Нью-Йорка» за $700 тысяч.

