Экономист исключил подорожание шампанского к новогодним праздникам
Стоимость шампанского в российских магазинах не изменится до конца 2024 года, несмотря на резкий рост спроса к новогодним праздникам, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Несмотря на высокий интерес к этому напитку значительного роста цен до конца года, на мой взгляд, не ожидается. В мае 2024 года размер акциза на игристое вино вырос в три раза, до 141 рубля. Все повышение уже состоялось», - заверил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Щербаченко, производители планируют увеличить прибыль за счет роста объема продаж, а не изменения цены. Как добавил экономист, с 1 января акциз будет незначительно повышен и, это может повлиять на цены в будущем, однако в начале 2025 года магазины еще будут продавать старые запасы по прежней стоимости.
Ранее Госдума приняла закон о повышении с 2025 года акцизов на алкоголь. На 2024 году ставка акциза составляет 643 рублей за литр, в 2025 году он увеличится до 740 рублей за литр, в 2026 году — 770 рублей, в 2027 году — 801 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru