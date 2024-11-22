Экономист исключил подорожание шампанского к новогодним праздникам

«Несмотря на высокий интерес к этому напитку значительного роста цен до конца года, на мой взгляд, не ожидается. В мае 2024 года размер акциза на игристое вино вырос в три раза, до 141 рубля. Все повышение уже состоялось», - заверил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Щербаченко, производители планируют увеличить прибыль за счет роста объема продаж, а не изменения цены. Как добавил экономист, с 1 января акциз будет незначительно повышен и, это может повлиять на цены в будущем, однако в начале 2025 года магазины еще будут продавать старые запасы по прежней стоимости.

Ранее Госдума приняла закон о повышении с 2025 года акцизов на алкоголь. На 2024 году ставка акциза составляет 643 рублей за литр, в 2025 году он увеличится до 740 рублей за литр, в 2026 году — 770 рублей, в 2027 году — 801 рублей, передает «Радиоточка НСН».

