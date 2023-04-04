В США исключили нападение на Россию со стороны Аляски

«В настоящее время Соединенные Штаты со стороны Аляски не представляют какой-либо значимой угрозы», — отметил офицер.

Эксперт допустил, что в Вашингтоне могли бы разрабатывать подобный план. Однако для его осуществления необходимо восстановить американскую военную инфраструктуру на Аляске, пишет Газета.ру.

По словам Риттера, Россия осознает потенциал Арктики и опережает США в развитии оборонных способностей региона, отмечает телеканал «360». Это не позволяет Вашингтону перехватить инициативу по контролю над территорией.

