В США исключили нападение на Россию со стороны Аляски
США не угрожают России со стороны Аляски, считает офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«В настоящее время Соединенные Штаты со стороны Аляски не представляют какой-либо значимой угрозы», — отметил офицер.
Эксперт допустил, что в Вашингтоне могли бы разрабатывать подобный план. Однако для его осуществления необходимо восстановить американскую военную инфраструктуру на Аляске, пишет Газета.ру.
По словам Риттера, Россия осознает потенциал Арктики и опережает США в развитии оборонных способностей региона, отмечает телеканал «360». Это не позволяет Вашингтону перехватить инициативу по контролю над территорией.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- СМИ: Все пункты обвинения против Трампа переквалифицировали в уголовные
- В США исключили нападение на Россию со стороны Аляски
- Французский политик заявил о нежелании Японии следовать политике изоляции России
- СМИ: После удара российских дронов загорелся аэродром под Одессой
- Во Франции назвали отказ от доллара необратимым процессом
- HBO выпустит приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса
- Наместник Киево-Печерской лавры назвал уголовное дело против него сфабрикованным
- В Одессе прогремело несколько взрывов
- Конгрессмен США обвинил Байдена в упадке американской армии
- СМИ: более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru