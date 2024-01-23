СМИ: в США против возвращения Аляски России
23 января 202401:05
Соединенные Штаты не будут возвращать Аляску России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление неназванного представителя Госдепа.
По его словам, вероятность возвращения Москве полуострова отсутствует. Так он прокомментировал вопрос журналиста, по словам которого, президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски охарактеризована как «незаконная».
Ранее в США исключили нападение на Россию со стороны Аляски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru