В Краснодарском крае восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью»

Легковой автомобиль и пассажирская «Газель» столкнулись в Краснодарском крае. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Он уточнил, что авария произошла около 5 часов утра на трассе Кропоткин-Краснодар.

«В результате... пострадали 8 человек, из которых 3 госпитализированы в медицинские организации», — написал Филиппов в Telegram-канале.

По словам министра, еще пяти пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, семь пассажиров получили травмы, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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