В Краснодарском крае восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью»
Легковой автомобиль и пассажирская «Газель» столкнулись в Краснодарском крае. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
Он уточнил, что авария произошла около 5 часов утра на трассе Кропоткин-Краснодар.
«В результате... пострадали 8 человек, из которых 3 госпитализированы в медицинские организации», — написал Филиппов в Telegram-канале.
По словам министра, еще пяти пострадавшим оказали помощь амбулаторно.
Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, семь пассажиров получили травмы, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru