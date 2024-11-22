Сотрудники ФТС перехватили контрабанду военной продукции в Белоруссию

Представители Федеральной таможенной службы перехватили посылки с военной продукцией, которые 35-летний челябинец попытался нелегально переправить на территорию Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба таможенного ведомства.

В Киргизии задержали россиянина по подозрению в контрабанде вооружений

Речь идет о пяти генераторах для боевых машин БМП-1, БМП-2 и УТД-20. Мужчина попытался отправить их за рубеж через занимающуюся международной торговлей организацию, подконтрольную ему.

Военную продукцию отправили на экспертизу. Исследование показало, что генераторы исправны и что их можно применять в военных целях.

Против жителя Челябинска возбудили уголовное дело по факту контрабанды военной продукции.

Ранее в Киргизии задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом и правоохранительными органами России по подозрению в контрабанде оружия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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