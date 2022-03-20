Медведев отреагировал на решение Зеленского запретить деятельность оппозиционных партий
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского запретить деятельность оппозиционных партий в стране.
«Зеленский наконец-то разобрался в тонкостях истинного народовластия. Самый демократический президент современной Украины сделал ещё один шаг навстречу западным идеалам демократии. Решением Совета по нацобороне и безопасности он полностью запретил любую деятельность оппозиционных партий на территории Украины. Не нужны они такие! Молодцы! Так держать!», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В том же ключе политик отреагировал на призыв главы минсельхоза ФРГ к гражданам Германии есть меньше мяса, чтобы одержать победу над Россией и российским руководством.
«…"Употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против (президента РФ) Путина", - сказал глава минсельхоза ФРГ. Причем сам он - вегетарианец. Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!», - написал Медведев.
Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что немцы должны есть меньше мяса, сообщил Spiegel.
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