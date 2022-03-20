Зеленский: решено приостановить деятельность ряда партий

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о решении Совета национальной безопасности и обороны страны приостановить деятельность ряда политических партий, в том числе «Оппозиционной платформы — за жизнь!» и «Партии Шария», сообщает «Интерфакс».

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По словам главы государства, СНБО решило приостановить любую деятельность ряда политических партий на период действия военного положения.

Как отметил Зеленский, Министерству юстиции Украины поручено неотложно принять исчерпывающие меры в отношении запрета деятельности политических партий из списка Совета.

Напомним, 18 марта украинский оппозиционер, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заочно арестован по решению судьи Лычаковского районного суда Львова. По мнению СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПартииОппозицияВладимир ЗеленскийУкраина
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