Зеленский: решено приостановить деятельность ряда партий
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о решении Совета национальной безопасности и обороны страны приостановить деятельность ряда политических партий, в том числе «Оппозиционной платформы — за жизнь!» и «Партии Шария», сообщает «Интерфакс».
По словам главы государства, СНБО решило приостановить любую деятельность ряда политических партий на период действия военного положения.
Как отметил Зеленский, Министерству юстиции Украины поручено неотложно принять исчерпывающие меры в отношении запрета деятельности политических партий из списка Совета.
Напомним, 18 марта украинский оппозиционер, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заочно арестован по решению судьи Лычаковского районного суда Львова. По мнению СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством республики.
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