Медведев объяснил тройную пользу мирной конференции по Украине в Швейцарии
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что предстоящая мирная конференция по Украине в Швейцарии, которая состоится с 15 по 16 июня, может принести тройную пользу.
Во-первых, отметил политик, она вновь продемонстрирует провал «мирного плана» украинского лидера Владимира Зеленского, предусматривающего выход Украины на границы 1991 года. Во-вторых, конференция обнаружит «полнейшую импотенцию нынешних западных элит». Наконец, в-третьих, подчеркнул зампред Совбеза, Россия сможет продолжать зачистку украинской территории с целью краха украинского политического режима и возвращения в состав России исконных территорий.
Ранее Медведев предложил «российскую формулу мира», предусматривающую капитуляцию Украины и признание ее российской территорией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru