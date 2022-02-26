Евросоюз ввел санкции против Путина, Лаврова и Медведева

Евросоюз ввел санкции против 98 граждан РФ, в том числе президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, из-за военной операции России на Украине. Соответствующие нормативные акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

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Европейские политики посчитали необходимым ввести ограничения в отношении членов Совета безопасности, поддержавших признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Также в ЕС включили в черный список «лица, которые способствовали российской военной агрессии со стороны Белоруссии», и депутатов Госдумы, ратифицировавших договоры о дружбе и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Ограничения коснулись в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Ранее в Евросоюзе сообщили о согласовании санкций против Путина и Лаврова. Отмечалось, что российскому лидеру и главе МИД заморозят активы в Европе, при этом не вводится ограничений на их въезд в ЕС.

Кроме того, о введении санкций против Путина и Лаврова заявили в Великобритании и США. В МИД России подчеркнули, что рестрикции не останутся без ответа.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЧиновникиВладимир ПутинСанкции Против РоссииЕвросоюз
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