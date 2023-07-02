Зеленский назвал условие для переговоров с Москвой
2 июля 202307:18
Украинские власти будут готовы начать переговоры с Москвой только после выхода ВСУ на границы 1991 года, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.
По его словам, речь идет, в том числе и о Крыме. Так президент ответил на вопрос, на каких условиях Киев готов перейти к диалогу по достижению мира.
Ранее конгрессвумен Грин предложила запретить финансирование Украины до завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru