Медведев назвал цель переговоров делегаций России и Украины

Фиксация задач специальной операции на Украине является целью России на переговорах с делегацией Украины, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

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По словам Медведева, Кремль добивается нейтрального статуса Украины, ее демилитаризации, отказа от использования «нацистских» идеологических законов, принятых Киевом.

«Что бы там ни говорили, это именно законы, которые делят людей по национальностям <...> Каких-то людей называют людьми правильной национальности, а каких-то выводят за скобки. И целый ряд других позиций, которых Российская Федерация считает правильным достичь», — цитирует Медведева Газета.ru.

Замглавы Совбеза РФ отметил, что Украина желает сохранить свое государство и обеспечить дальнейшее развитие страны.

Ранее стороны переговоров сообщили, что между РФ и Украиной идет напряженный диалог и не всегда результативный, однако процесс продвигается вперед.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияУкраинаМедведевДмитрий Медведев
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