Медведев назвал цель переговоров делегаций России и Украины
Фиксация задач специальной операции на Украине является целью России на переговорах с делегацией Украины, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
По словам Медведева, Кремль добивается нейтрального статуса Украины, ее демилитаризации, отказа от использования «нацистских» идеологических законов, принятых Киевом.
«Что бы там ни говорили, это именно законы, которые делят людей по национальностям <...> Каких-то людей называют людьми правильной национальности, а каких-то выводят за скобки. И целый ряд других позиций, которых Российская Федерация считает правильным достичь», — цитирует Медведева Газета.ru.
Замглавы Совбеза РФ отметил, что Украина желает сохранить свое государство и обеспечить дальнейшее развитие страны.
Ранее стороны переговоров сообщили, что между РФ и Украиной идет напряженный диалог и не всегда результативный, однако процесс продвигается вперед.
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