Медведев назвал спецоперацию на Украине «вынужденной мерой»
23 января 202318:04
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой и ответом на агрессию США, сообщает РИА Новости.
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23 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru