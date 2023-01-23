Медведев назвал спецоперацию на Украине «вынужденной мерой»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой и ответом на агрессию США, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СШАУкраинаСпецоперацияДмитрий Медведев
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